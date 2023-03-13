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Российские студенты разработали дрон для поиска утечек на трубопроводах

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RT
Студенты из Рязанского государственного радиотехнического университета им. В.Ф. Уткина (РГРТУ) создали программируемый дрон, который будет искать утечки на газопроводах и теплотрассах с помощью инфракрасного излучения. Об этом RT рассказали в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
Российские студенты разработали дрон для поиска утечек на трубопроводах
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Уточняется, что разработка включает в себя совмещение технологий БПЛА, искусственного интеллекта, а также графического анализа.

«Именно эти три передовые технологические направленности обеспечат как научную, так и экономическую ценность в случае реализации проекта. Сам дрон из себя будет представлять гексакоптер, то есть систему из шести моторов, что увеличит его массу и уменьшит скорость относительно дронов на четырёх моторах, но увеличит качество стабилизации в воздухе, что позволит вести работы в плохих погодных условиях», — уточнил лидер проекта Кирилл Выставкин.

Проект реализуется в рамках акселератора федпроекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

Разработка от команды из Рязани будет оснащена точной системой геолокации и программным обеспечением. Благодаря этому дрон сможет перемещаться вдоль теплотрасс и газопроводов и снимать изображения при помощи тепловизионной матрицы в инфракрасном излучении.

«Полученные кадры будут записываться на внешнее устройство памяти, а затем отправляться в программу с искусственным интеллектом для распознавания утечек. Система передвижения при помощи привязок к координатам сообщит о проблемном участке трубы или теплотрассы», — пояснил лидер проекта.

Сам программируемый дрон будет оснащён системой GPS-трекинга, а в перспективе — отечественными GNSS-системами с точностью трекинга до 2 см. Помимо тепловизионной матрицы, устройство получит сервоприводы — поворотные устройства для наведения на потенциальные места утечек.

Проект также включает в себя разработку программного обеспечения для анализа полученных изображений. В будущем дрон планируют оснастить программируемым модулем, который позволит давать тому заранее подготовленный маршрут в координатах.

Разработчики уверены, что дрон будет востребован у региональных теплоснабжающих организаций.

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