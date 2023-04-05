СМИ: пассажир рейса Москва — Магадан пытался открыть люк и выйти из самолёта

Пассажир рейса Москва — Магадан попытался открыть люк и выйти из самолёта во время полёта. Сделать это ему помешали пассажиры рейса и бортпроводники.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник.

По имеющимся данным, мужчина направлялся на Дальний Восток из Мурманска с пересадкой в Москве. Во время второго перелёта он встал со своего места и попытался открыть люк. Ему помешали другие пассажиры и бортпроводники, передаёт Life.ru.

«Один из пассажиров, житель Мурманска, вёл себя неадекватно. Но все обстоятельства мы сейчас ещё выясняем. Мужчина в больнице, опросить его невозможно. Будем проводить освидетельствование. После этого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказали в линейном отделе полиции в аэропорту Магадана МВД России на транспорте.

В марте сообщалось, что самолёт, летевший из Владивостока в Москву, аварийно сел в Иркутске из-за неисправности.