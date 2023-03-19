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Летевший из Владивостока в Москву самолёт аварийно приземлился в Иркутске

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Самолёт, летевший из Владивостока в Москву, аварийно сел в Иркутске из-за неисправности.
Летевший из Владивостока в Москву самолёт аварийно приземлился в Иркутске
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«Воздушное судно... было вынуждено приземлиться в аэропорту города Иркутска по причине технической неисправности судна», — говорится в сообщении.

На борту самолёта находились 281 пассажир и 14 членов экипажа, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее летевший из Бангкока в Москву самолёт совершил экстренную посадку в Самарканде из-за беременной пассажирки.

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