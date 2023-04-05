Cisco ликвидировала оборудование в России на 1,86 млрд рублей

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Производитель сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco Systems после ухода из России уничтожил оборудование в стране на сумму 1,86 млрд рублей, следует из данных бухотчётности российского юрлица компании.
Cisco ликвидировала оборудование в России на 1,86 млрд рублей
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«Запасы были физически уничтожены в январе 2023 года, в связи с чем по состоянию на 31 декабря 2022 года был начислен резерв под снижение стоимости в полной сумме стоимости запасов — 1 864 002 тысячи рублей», — приводит текст документа РИА Новости.

Уточняется, что под запасами подразумеваются преимущественно эксплуатационные запчасти для оборудования.

По решению компании от 9 августа 2022 года из-за прекращения продаж и работы Cisco все запасы, IT-оборудование, демонстрационные образцы и основные средства подлежат уничтожению.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники с рынка связи заявила, что Cisco может возобновить поставки в Россию. Предполагается, что речь идёт не о полном возвращении компании в Россию, а о ввозе продукции через посредника.

В июне сообщалось, что Cisco постепенно выйдет с рынков России и Белоруссии.

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