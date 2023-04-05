Две женщины погибли в затонувшем в карьере автомобиле в Волгоградской области

В Светлоярском районе Волгоградской области две женщины погибли в автомобиле, который затонул в карьере с водой.

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Происшествие случилось рядом с селом Чапурники. По имеющейся информации, за рулём Great Wall находилась 57-летняя женщина. Вследствие ДТП она и 23-летняя пассажирка погибли.

К настоящему времени автомобиль извлекли из карьера. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Крыму поезд сбил машину, в которой находились четыре человека, все они погибли.