РИА Новости: танки Т-90М и Т-80БВМ оснастят комплексами защиты «Арена-М»

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Танки Т-90М «Прорыв» и Т-80БВМ планируется оснастить комплексами активной защиты «Арена-М», сообщает холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех»).

«Планируется установить «Арену-М» на танки типа Т-90 и Т-80», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что данным комплексом может оснащаться любая бронетехника.

Также сообщается, что «Арена-М» испытана иностранными  противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК).

Ранее в Минобороны России сообщили, что экипажи российских танков Т-90М интенсивно тренируются уничтожению на Украине принадлежащих странам Североатлантического альянса танков.

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