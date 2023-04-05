РИА Новости: танки Т-90М и Т-80БВМ оснастят комплексами защиты «Арена-М»
«Планируется установить «Арену-М» на танки типа Т-90 и Т-80», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что данным комплексом может оснащаться любая бронетехника.
Также сообщается, что «Арена-М» испытана иностранными противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК).
Ранее в Минобороны России сообщили, что экипажи российских танков Т-90М интенсивно тренируются уничтожению на Украине принадлежащих странам Североатлантического альянса танков.