РИА Новости: Трепову и журналиста WSJ Гершковича защищает один адвокат

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Защитой интересов Дарьи Треповой, задержанной по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, занимается адвокат Даниил Берман. Как отмечает РИА новости, он также является адвокатом арестованного по делу о шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
РИА Новости: Трепову и журналиста WSJ Гершковича защищает один адвокат
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Отмечается, что Берман является адвокатом Треповой по соглашению. Ранее в этой же роли он должен был защищать Гершковича во время рассмотрения ходатайства о его аресте, но защитника не допустили до заседания.

4 апреля Следственный комитет России предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта.

По данным следствия, 2 апреля Трепова принесла в кафе в центре Петербурга статуэтку со взрывчаткой. Она передала её Максиму Фомину, известному под псевдонимом Владлен Татарский. В результате взрыва военкор погиб, несколько десятков людей пострадали.

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