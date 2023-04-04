РИА Новости: Трепову и журналиста WSJ Гершковича защищает один адвокат
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Отмечается, что Берман является адвокатом Треповой по соглашению. Ранее в этой же роли он должен был защищать Гершковича во время рассмотрения ходатайства о его аресте, но защитника не допустили до заседания.
4 апреля Следственный комитет России предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта.
По данным следствия, 2 апреля Трепова принесла в кафе в центре Петербурга статуэтку со взрывчаткой. Она передала её Максиму Фомину, известному под псевдонимом Владлен Татарский. В результате взрыва военкор погиб, несколько десятков людей пострадали.