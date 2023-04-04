Life.ru: школьницу со множественными переломами нашли под окнами школы в Самарской области

В Самарской области под окнами школы нашли семиклассницу со множественными переломами.

Об этом сообщает Life.ru.

По имеющимся данным, в понедельник, 3 апреля, в Жигулёвске девочка осталась в классе во время перемены. Спустя несколько минут её нашли под окнами. Ребёнок госпитализирован.

Как предполагается, у школьницы были натянутые отношения с одноклассниками.

Заведено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства несовершеннолетнего. Полиция выясняет детали случившегося.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле школьница получила серьёзную травму, когда пыталась спуститься из окна на улицу с помощью каната из постельного белья.