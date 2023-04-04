Завод «Москвич» представил новый седан «Москвич 6»
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
Об этом сообщает «Российская газета».
«Выяснилось, завод разработал и новую модель авто, которую и представили мэру — «Москвич-6», — пишет газета.
Отмечается, что автомобиль представляет собой седан С-класса с продуманной эргономикой и высоким уровнем комфорта. Машина предназначена для ежедневных поездок по городу.
Длина авто — 4,78 м, ширина — 1,82 м, высота — 1,49 м, колёсная база составляет 2,77 м, мощность — 184 лошадиных силы. В машине имеется панорамная крыша, камера с обзором на 360 градусов и ряд других особенностей и преимуществ.
В начале марта Собянин сообщил о старте дилерских продаж автомобилей «Москвич 3» в 23 городах с 3 марта.