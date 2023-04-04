Кинезиолог Овсяницкая заявила, что лечебная физкультура восстанавливает эмоциональное состояние
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«Вопрос достаточно широк, здесь много граней, аспектов, поэтому для каждого отдельного пациента это всегда будет индивидуальная работа: подбор подходящих именно ему тренировок, которые могут содержать элементы нейрорефлекторной гимнастики, работы с миофасциальными цепями, элементы телесно-ориентированной психотерапии», — отметила эксперт в беседе с РИАМО.
Как отметила Овсяницкая, физическая нагрузка не должна быть избыточной, иначе это может стать дополнительным фактором стресса. Например, неподготовленному человеку желательно начинать не с бега, а с ходьбы.
Кроме того, рекомендуется сделать занятия ритмичными и лёгкими.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом, первым делом нужно выявить причину лишнего веса.