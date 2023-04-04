Госдума одобрила законопроект о формировании миротворцев России из числа добровольцев

Госдума приняла в первом чтении законопроект касательно военного персонала, который направляется для участия в миротворческой деятельности. Документом предлагается комплектация на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку.

Как пишет Интерфакс, в действующем законодательстве такой контингент формируется военнослужащими, проходящими военную службу по контракту.

Ранее сообщалось, что в Москве заработала горячая линия для желающих пойти на военную службу по контракту, а также открылся единый пункт отбора на военную службу, куда могут обратиться как москвичи, так и жители других регионов России или иностранцы.

В конце марта Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательной дактилоскопии граждан, заключивших контракт с вооружёнными силами и выполняющих задачи, в том числе за пределами России.