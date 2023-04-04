В Подмосковье мужчину признали виновным в организации вещания «Радио Свобода»
- РИА Новости
«Правонарушитель изготовил кустарным способом вещательный радиопередатчик и, не имея соответствующего разрешения, организовал в городе Люберцы периодическое радиовещание контента «Радио Свобода», — говорится в пресс-релизе.
Мужчина признан виновным в административном правонарушении по статье о «нарушении требований к использованию радиочастотного спектра».
В марте Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Радио Свободная Европа» / «Радио Свобода».
Процедуру банкротства в отношении российского подразделения «Радио Свобода» Арбитражный суд Москвы начал в августе 2022 года. В требования кредиторов включили долг радиостанции по налогам в сумме около 7 млн рублей.
* «Радио Свобода» / «Радио Свободная Европа» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.