В Подмосковье мужчину признали виновным в организации вещания «Радио Свобода»

В Подмосковье вычислили радиолюбителя, устроившего кустарное вещание заблокированного в России «Радио Свобода*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по Москве и Московской области.

РИА Новости