Суд в Москве признал банкротом российское подразделение «Радио Свобода»

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Радио Свободная Европа» / «Радио Свобода»*.

Об этом сообщает РИА Новости.

Суд открыл в отношении должника конкурсное производство.

Конкурсным управляющим суд утвердил Юлию Ага-Кулиеву, которая до этого была временным управляющим.

Процедуру банкротства в отношении российского подразделения «Радио Свобода» Арбитражный суд Москвы начал в августе 2022 года. В требования кредиторов включили долг радиостанции по налогам в сумме около 7 млн рублей.

* «Радио Свобода» / «Радио Свободная Европа» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.