Львова-Белова рассказала о судьбе отдыхавших в Крыму и Краснодарском крае детей из зоны СВО

Большинство из 2 тыс. детей из зоны СВО, отдыхавших в Крыму и Краснодарском крае, возвращены родителям. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова. По её словам, сейчас в лагерях остаются 18 детей.

«В октябре прошлого года более двух тысяч детей были отправлены на отдых и оздоровление в Крым и Краснодарский край, отправлены с согласия родителей», — сказала детский омбудсмен, подчеркнув, что никого не принуждали к этому.

По словам Львовой-Беловой, в январе 2023 года в лагерях отдыха оставались 400 детей. Это было связано с проблемами в организации возвращения.

Детский омбудсмен сообщила, что сейчас родители забирают из Крыма большую группу детей, и в лагерях останется 18 детей.

«Часть их родителей находятся в Евросоюзе. Мы передали информацию в Международный комитет Красного Креста и надеемся, нам помогут в их воссоединении (с семьями. — RT)», — заключила уполномоченный по правам ребёнка.

Также ранее стало известно, что с начала спецоперации на Украине несколько сотен детей-сирот, а также оставшихся без попечения родителей несовершеннолетних из ДНР и ЛНР получили приют и обеспечение в российских приёмных семьях.