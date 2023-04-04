Путин назначил Парамонова новым послом России в Италии
Президент России Владимир Путин сменил российского посла в Италии. Своим указом он освободил от этой должности Сергея Разова и назначил на данный пост Алексея Парамонова.
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
Об этом говорится в документах, опубликованных на портале правовой информации.
Кроме того, Парамонов также назначен послом в Сан-Марино.
31 марта Владимир Путин своими указами освободил от обязанностей российских послов в Латвии и Эстонии.
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