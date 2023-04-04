РБК: акционер Globaltrans продаст одну из крупнейших автотранспортных компаний

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Сооснователь и акционер железнодорожного оператора Globaltrans Александр Елисеев ведёт переговоры о продаже автомобильного грузоперевозчика Globaltruck группе «Монополия». Как пишет РБК, об этом рассказали два источника, близких к одной из сторон сделки и её инвестиционному консультанту, а также два топ-менеджера других российских автотранспортных компаний.
РБК: акционер Globaltrans продаст одну из крупнейших автотранспортных компаний
  • Gettyimages.ru
  • © Martin Barraud

В статье говорится, что собственные активы группы составляют более 1240 тягачей (в основном Volvo и Scania).

По словам источника в одной из лизинговых компаний, средняя стоимость автомобиля из парка компании превышает 10 млн рублей за машину.

Отмечается, что Globaltruck (ПАО «Глобалтрак Менеджмент») — единственная российская публичная автотранспортная компания, работающая в сегменте FTL (Full Truck Load — полная загрузка машины).

Ранее появилась информация, что владельцы «Кулинарной лавки братьев Караваевых» продали бизнес топливной компании «Нефтьмагистраль».

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