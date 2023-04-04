РБК: акционер Globaltrans продаст одну из крупнейших автотранспортных компаний
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В статье говорится, что собственные активы группы составляют более 1240 тягачей (в основном Volvo и Scania).
По словам источника в одной из лизинговых компаний, средняя стоимость автомобиля из парка компании превышает 10 млн рублей за машину.
Отмечается, что Globaltruck (ПАО «Глобалтрак Менеджмент») — единственная российская публичная автотранспортная компания, работающая в сегменте FTL (Full Truck Load — полная загрузка машины).
Ранее появилась информация, что владельцы «Кулинарной лавки братьев Караваевых» продали бизнес топливной компании «Нефтьмагистраль».