РБК: акционер Globaltrans продаст одну из крупнейших автотранспортных компаний

Сооснователь и акционер железнодорожного оператора Globaltrans Александр Елисеев ведёт переговоры о продаже автомобильного грузоперевозчика Globaltruck группе «Монополия». Как пишет РБК, об этом рассказали два источника, близких к одной из сторон сделки и её инвестиционному консультанту, а также два топ-менеджера других российских автотранспортных компаний.

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В статье говорится, что собственные активы группы составляют более 1240 тягачей (в основном Volvo и Scania). По словам источника в одной из лизинговых компаний, средняя стоимость автомобиля из парка компании превышает 10 млн рублей за машину. Отмечается, что Globaltruck (ПАО «Глобалтрак Менеджмент») — единственная российская публичная автотранспортная компания, работающая в сегменте FTL (Full Truck Load — полная загрузка машины). Ранее появилась информация, что владельцы «Кулинарной лавки братьев Караваевых» продали бизнес топливной компании «Нефтьмагистраль».