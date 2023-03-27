РБК: владелец АЗС «Нефтьмагистраль» купил сеть «Кулинарная лавка братьев Караваевых»
- РИА Новости
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Как пишет РБК, владелец у сети кафе «Кулинарная лавка братьев Караваевых» сменился в конце марта 2023 года.
Согласно данным ЕГРЮЛ, новый учредитель появился у юрлица ООО «Селена», на которое зарегистрировано доменное имя «Кулинарной лавки братьев Караваевых».
Новым собственником стал торговый дом «Нефтьмагистраль» — оптово-розничная топливная компания, которой принадлежит одноимённая сеть АЗС.
Продажу «Кулинарной лавки братьев Караваевых» компании «Нефтьмагистраль» подтвердил РБК источник, близкий к одному из совладельцев сети.
Сумма сделки не уточняется.