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РБК: владелец АЗС «Нефтьмагистраль» купил сеть «Кулинарная лавка братьев Караваевых»

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Владельцы «Кулинарной лавки братьев Караваевых» продали бизнес топливной компании «Нефтьмагистраль».
РБК: владелец АЗС «Нефтьмагистраль» купил сеть «Кулинарная лавка братьев Караваевых»
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

Как пишет РБК, владелец у сети кафе «Кулинарная лавка братьев Караваевых» сменился в конце марта 2023 года.

Согласно данным ЕГРЮЛ, новый учредитель появился у юрлица ООО «Селена», на которое зарегистрировано доменное имя «Кулинарной лавки братьев Караваевых».

Новым собственником стал торговый дом «Нефтьмагистраль» — оптово-розничная топливная компания, которой принадлежит одноимённая сеть АЗС.

Продажу «Кулинарной лавки братьев Караваевых» компании «Нефтьмагистраль» подтвердил РБК источник, близкий к одному из совладельцев сети.

Сумма сделки не уточняется.

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