Москва попала в топ-10 мегаполисов по инновационной привлекательности

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Москва стала одним из лидеров рейтинга по инновационной привлекательности среди мегаполисов.
Москва попала в топ-10 мегаполисов по инновационной привлекательности
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.

Список составил Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Москва заняла первое место по значению индекса «Инфраструктура инноваций».

По числу технопарков столица оказалась на втором месте. В городе работает 51 технопарк.

«В Москве запущена и самая масштабная в мире программа пилотного тестирования. За четыре года было инициировано свыше 330 тестирований, 250 из которых завершены», — отметил Собянин.

По его словам, в общем рейтинге Москва вошла в топ-10 вместе с Лондоном, Нью-Йорком, Токио, Пекином и другими мегаполисами.

Ранее НСН сообщала, что «Банк технологий» Москвы представил 27 инновационных разработок от российских вузов.

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