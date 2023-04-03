Москва попала в топ-10 мегаполисов по инновационной привлекательности

Москва стала одним из лидеров рейтинга по инновационной привлекательности среди мегаполисов.

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.

Список составил Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Москва заняла первое место по значению индекса «Инфраструктура инноваций».

По числу технопарков столица оказалась на втором месте. В городе работает 51 технопарк.

«В Москве запущена и самая масштабная в мире программа пилотного тестирования. За четыре года было инициировано свыше 330 тестирований, 250 из которых завершены», — отметил Собянин.

По его словам, в общем рейтинге Москва вошла в топ-10 вместе с Лондоном, Нью-Йорком, Токио, Пекином и другими мегаполисами.

Ранее НСН сообщала, что «Банк технологий» Москвы представил 27 инновационных разработок от российских вузов.