Власти Москвы продолжат комплексное благоустройство Ленинского проспекта в 2023 году

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Комплексное благоустройство Ленинского проспекта будет продолжено в 2023 году, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что облик исторической части улицы не изменится, но там станет красивее и уютнее.
Власти Москвы продолжат комплексное благоустройство Ленинского проспекта в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на блог мэра.

Работы начались в 2020 году. В частности, был благоустроен участок от улицы Кравченко до МКАД. В 2022 году работы проходили на отрезке от центра до Университетского проспекта.

Теперь работы затронут участок от Университетского проспекта до улицы Кравченко.

По словам Собянина, планируется добавить больше зелени и разбить газоны. Воздушные провода уберут под землю, передают «Дни.ру».

Ранее сообщалось, что на благоустройство лесопарка «Дубки» в Апрелевке направят почти 584 млн рулей из бюджетов Московской области и Наро-Фоминского городского округа.

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