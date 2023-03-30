На благоустройство подмосковного парка «Дубки» направят 585 млн рублей

На благоустройство лесопарка «Дубки» в Апрелевке направят почти 584 млн рулей из бюджетов Московской области и Наро-Фоминского городского округа.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на тендер, опубликованный на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Работы пройдут в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды».

«Площадь лесопарка составляет 63,5 га. Сейчас там нет навигации, освещения и дорожек с покрытием. На территории стоят заброшенные здания», — рассказали в пресс-службе Комитета по конкурентной политике.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.