Учащийся из Москвы победил на Всероссийской олимпиаде школьников по истории

В Пскове прошла церемония закрытия Всероссийской олимпиады школьников по истории. Абсолютным победителем признан Филипп Лысанов, ученик 11-го класса школы №1535 города Москвы.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Последний этап олимпиады проходил в Псковском государственном университете. За победу боролись более 300 школьников из 75 регионов.

«Первый тур был посвящён анализу исторических источников — участники провели небольшое исследование и написали эссе на выбранную тему. В одном из вариантов старшеклассникам предложили по плану города разработать проект, учитывающий тенденции развития населённых пунктов Российской империи. Здесь им пригодились знания по географии», — отмечается в сообщении.

Ранее НСН сообщала, что количество пользователей Московской электронной школы (МЭШ) приближается к трём миллионам.