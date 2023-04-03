Учащийся из Москвы победил на Всероссийской олимпиаде школьников по истории

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В Пскове прошла церемония закрытия Всероссийской олимпиады школьников по истории. Абсолютным победителем признан Филипп Лысанов, ученик 11-го класса школы №1535 города Москвы.
Учащийся из Москвы победил на Всероссийской олимпиаде школьников по истории
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Последний этап олимпиады проходил в Псковском государственном университете. За победу боролись более 300 школьников из 75 регионов.

«Первый тур был посвящён анализу исторических источников — участники провели небольшое исследование и написали эссе на выбранную тему. В одном из вариантов старшеклассникам предложили по плану города разработать проект, учитывающий тенденции развития населённых пунктов Российской империи. Здесь им пригодились знания по географии», — отмечается в сообщении.

Ранее НСН сообщала, что количество пользователей Московской электронной школы (МЭШ) приближается к трём миллионам.

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