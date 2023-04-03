Минобрнауки: вузы установят вступительные экзамены для абитуриентов из новых регионов

Российские вузы, расположенные на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, установят для них вступительные испытания.

Об этом говорится в приказе Минобрнауки России.

«При приёме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в организации и филиалы, расположенные на территории новых субъектов... организация самостоятельно проводит вступительные испытания по общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ, для лиц, поступающих на обучение на базе среднего общего образования», — приводит текст документа ТАСС.

Согласно приказу, абитуриенты праве использовать при поступлении баллы ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний.

Ранее в Госдуме выступили с инициативой ввести особый порядок ЕГЭ и ОГЭ в ряде российских регионов.