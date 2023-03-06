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В Госдуме предложили ввести особый порядок ЕГЭ и ОГЭ в ряде регионов

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В Госдуме выступили с инициативой ввести особый порядок ЕГЭ и ОГЭ в ряде российских регионов.

Об этом рассказала «Известиям» депутат Госдумы от Курской области, соавтор проекта закона Ольга Германова.

Законодатели предлагают ввести особый порядок проведения аттестации в ряде школ, которые должен определить кабмин.

По словам Германовой, для этого планируется создать специальный реестр: в него будут внесены все заведения с онлайн-обучением, а их учащиеся получат аттестаты по текущей успеваемости.

Мера может коснуться части школ приграничных районов Белгородской, Ростовской, Брянской и Курской областей.

4 февраля стало известно, что высокий уровень террористической опасности бессрочно продлили в Белгородской области. Отмечается, что образовательные учреждения в приграничных территориях находятся на дистанционном формате обучения.

Ранее телеканал «360» сообщал, что региональное тренировочное мероприятие в формате ЕГЭ по литературе и информатике прошли более 700 школьников Московской области.

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