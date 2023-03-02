Тренировочную сдачу ЕГЭ в Подмосковье прошли более 700 школьников

Региональное тренировочное мероприятие в формате ЕГЭ по литературе и информатике прошли более 700 школьников Московской области.

РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360». «Цель мероприятия — отработка сотрудниками ППЭ организационных и технологических процедур, осуществляемых при проведении ЕГЭ. Проверка экзаменационных работ участников тренировочных экзаменов не предусмотрена», — заявили в пресс-службе Министерства образования региона. В испытаниях приняли участие девять пунктов проведения экзамена. Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.