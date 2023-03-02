Тренировочную сдачу ЕГЭ в Подмосковье прошли более 700 школьников
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Цель мероприятия — отработка сотрудниками ППЭ организационных и технологических процедур, осуществляемых при проведении ЕГЭ. Проверка экзаменационных работ участников тренировочных экзаменов не предусмотрена», — заявили в пресс-службе Министерства образования региона.
В испытаниях приняли участие девять пунктов проведения экзамена.
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