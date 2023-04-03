Песков назвал убийство военкора Татарского в Петербурге терактом

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал убийство военного корреспондента Владлена Татарского в Санкт-Петербурге терактом. По последним данным, в результате взрыва в воскресенье, 3 апреля, в одном из кафе города пострадали 32 человека.

«Это террористический акт, мы с вами видели заявление НАК. Сейчас идёт активная фаза следствия, мы видим достаточно энергичные шаги по задержанию подозреваемых», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к преступлению, задержали на съёмной квартире.

В НАК сообщили, что Трепова является активной сторонницей ФБК*.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.