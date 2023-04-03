Песков назвал убийство военкора Татарского в Петербурге терактом
- РИА Новости
«Это террористический акт, мы с вами видели заявление НАК. Сейчас идёт активная фаза следствия, мы видим достаточно энергичные шаги по задержанию подозреваемых», — сказал Песков.
Ранее стало известно, что Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к преступлению, задержали на съёмной квартире.
В НАК сообщили, что Трепова является активной сторонницей ФБК*.
* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.