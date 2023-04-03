Специалист Шебалин о землетрясении на Камчатке: активность афтершоков не очень сильная

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Пётр Шебалин в беседе с RT рассказал о возможном развитий событий в связи с землетрясением на Камчатке.

Специалист отметил, что на данный момент магнитуда землетрясения снижена до 6,6.

«И Европейская служба также даёт 6,5. Но сейчас ещё рано говорить о том, как будут развиваться афтершоки. В нашем институте есть автоматизированная система определения опасности афтершоков после землетрясений магнитудой 6,5 и выше по всему миру. Так что это землетрясение автоматически будет включено в отслеживание нашей системой», — рассказал Шебалин.

Он добавил, что первые оценки будут делаться по прошествии двенадцати часов после землетрясения.

«Но, судя по первым афтершокам, активность афтершоков не очень сильная. Пока сложно прогнозировать, что она будет достаточно активной после длительного времени», — заключил собеседник RT.

Ранее губернатор региона Владимир Солодов сообщил, что здания на Камчатке получили повреждения после землетрясения.

В Камчатском филиале Геофизической службы РАН ранее заявили о землетрясении в регионе магнитудой 6,9.