Около тысячи жителей Луганска остаются без тепла из-за непогоды

Порядка тысячи жителей в Луганске остаются без тепла после непогоды.

Об этом сообщил замгендиректора предприятия «Луганскгаз» Виталий Борзов.

«На утро сегодняшнего дня, 3 апреля, мы имеем тысячу абонентов без теплоснабжения», — заявил он, его слова приводит правительство республики.

Борзов уточнил, что без электроснабжения в Луганске остаются 14 котельных.

Ранее стало известно, что ВСУ с начала года выпустили по территории ЛНР более 100 снарядов из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.