Союз журналистов: при взрыве в кафе в Петербурге серьёзно пострадала журналистка Любина

В результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 апреля, серьёзно пострадала журналистка Татьяна Любина. Об этом сообщили в Союзе журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

РИА Новости

«2 апреля от взрыва в петербургском кафе... серьёзно пострадала журналистка Татьяна Любина», — говорится на странице во «ВКонтакте» организации. Татьяна Любина — обозреватель журнала «Адреса Петербурга», член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 2 апреля в Санкт-Петербурге в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города произошёл взрыв. В заведении проходил творческий вечер с участием военкора Владлена Татарского. Он погиб.