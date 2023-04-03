Союз журналистов: при взрыве в кафе в Петербурге серьёзно пострадала журналистка Любина

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В результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 апреля, серьёзно пострадала журналистка Татьяна Любина. Об этом сообщили в Союзе журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Союз журналистов: при взрыве в кафе в Петербурге серьёзно пострадала журналистка Любина
  • РИА Новости

«2 апреля от взрыва в петербургском кафе... серьёзно пострадала журналистка Татьяна Любина», — говорится на странице во «ВКонтакте» организации.

Татьяна Любина — обозреватель журнала «Адреса Петербурга», член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

2 апреля в Санкт-Петербурге в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города произошёл взрыв. В заведении проходил творческий вечер с участием военкора Владлена Татарского. Он погиб.

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