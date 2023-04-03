Президент России Владимир Путин поручил начать разработку программы предпринимательского роста российских компаний.

Об этом говорится на сайте Кремля.

«Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с правительством... обеспечить разработку программы предпринимательского роста перспективных отечественных компаний, предусмотрев в том числе... расширение производства и выпуска отечественной продукции, наращивание объёма её сбыта, а также продвижение этой продукции на зарубежные рынки», — отмечается в поручении.

Уточняется, что доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 1 июня 2023 года, далее — один раз в полгода.

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