Путин поручил начать разработку программы предпринимательского роста российских компаний
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте Кремля.
«Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с правительством... обеспечить разработку программы предпринимательского роста перспективных отечественных компаний, предусмотрев в том числе... расширение производства и выпуска отечественной продукции, наращивание объёма её сбыта, а также продвижение этой продукции на зарубежные рынки», — отмечается в поручении.
Уточняется, что доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 1 июня 2023 года, далее — один раз в полгода.
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