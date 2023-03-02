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Дерипаска перечислил способы помочь российской экономике

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Бизнесмен Олег Дерипаска назвал способы помочь российской экономике.
Дерипаска перечислил способы помочь российской экономике
  • РИА Новости

Он выразил мнение, что только частное предпринимательство способно помочь российской экономике, и призвал выходить на новые рынки.

«Их кодовое название — рынки дружественных стран. Это очень непросто. Другие правила игры», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила возможности снижения ключевой ставки в 2023 году.

10 февраля Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых в третий раз подряд.

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT назвал верным данное решение.

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