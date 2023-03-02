Дерипаска перечислил способы помочь российской экономике
- РИА Новости
Он выразил мнение, что только частное предпринимательство способно помочь российской экономике, и призвал выходить на новые рынки.
«Их кодовое название — рынки дружественных стран. Это очень непросто. Другие правила игры», — цитирует его РИА Новости.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила возможности снижения ключевой ставки в 2023 году.
10 февраля Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых в третий раз подряд.
Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT назвал верным данное решение.