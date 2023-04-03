МО: завершены учения Новосибирского ракетного соединения с привлечением комплексов «Ярс»

Учения Новосибирского ракетного соединения, к которым привлекались более 3 тыс. военных и стратегические комплексы «Ярс», завершены.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Расчёты подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» отработали вопросы совершения маршей протяжённостью до 100 км», — говорится в сообщении.

Также в ходе учений были отработаны задачи по рассредоточению в лесном массиве для повышения скрытности комплексов «Ярс».

Ранее фрегат «Адмирал Головко» прибыл на главную базу Северного флота для проведения заводских ходовых и государственных испытаний.