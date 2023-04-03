МО: завершены учения Новосибирского ракетного соединения с привлечением комплексов «Ярс»
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Об этом сообщили в Минобороны России.
«Расчёты подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» отработали вопросы совершения маршей протяжённостью до 100 км», — говорится в сообщении.
Также в ходе учений были отработаны задачи по рассредоточению в лесном массиве для повышения скрытности комплексов «Ярс».
Ранее фрегат «Адмирал Головко» прибыл на главную базу Северного флота для проведения заводских ходовых и государственных испытаний.