МО: завершены учения Новосибирского ракетного соединения с привлечением комплексов «Ярс»

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Учения Новосибирского ракетного соединения, к которым привлекались более 3 тыс. военных и стратегические комплексы «Ярс», завершены.
МО: завершены учения Новосибирского ракетного соединения с привлечением комплексов «Ярс»
  • globallookpress.com

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Расчёты подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» отработали вопросы совершения маршей протяжённостью до 100 км», — говорится в сообщении.

Также в ходе учений были отработаны задачи по рассредоточению в лесном массиве для повышения скрытности комплексов «Ярс».

Ранее фрегат «Адмирал Головко» прибыл на главную базу Северного флота для проведения заводских ходовых и государственных испытаний.

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