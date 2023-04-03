Впервые в истории личному составу ВДВ передали системы ТОС-1А «Солнцепёк»

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Впервые в истории ВДВ России личному составу войск передали тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепек», заявили в российском Минобороны.

«В Саратовской области в одном из передовых соединений войск РХБЗ впервые состоялась передача тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» в интересах Воздушно-десантных войск Вооружённых сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По словам начальника службы РХБЗ ВДВ полковника Алексея Гончарова, этому виду оружия «нет равных» на Западе.

Ранее Минобороны опубликовало видео работы боевой техники.

В конце марта ТОС «Солнцепёк» поразила позиции украинских военных на Авдеевском направлении.

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