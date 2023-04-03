Впервые в истории личному составу ВДВ передали системы ТОС-1А «Солнцепёк»
«В Саратовской области в одном из передовых соединений войск РХБЗ впервые состоялась передача тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» в интересах Воздушно-десантных войск Вооружённых сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.
По словам начальника службы РХБЗ ВДВ полковника Алексея Гончарова, этому виду оружия «нет равных» на Западе.
Ранее Минобороны опубликовало видео работы боевой техники.
В конце марта ТОС «Солнцепёк» поразила позиции украинских военных на Авдеевском направлении.