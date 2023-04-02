Омбудсмен Москалькова: теракт в Петербурге не должен остаться безнаказанным
- РИА Новости
«Это — чудовищное преступление, целью которого было запугать наших граждан, не должно остаться безнаказанным», — написала она в Telegram.
Москалькова выразила соболезнования родным и друзьям погибшего и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.
В МИД России заявили, что погибший при взрыве в Санкт-Петербурге военкор Владлен Татарский вызывал у киевского режима ненависть, он был опасен для киевских властей и смело шёл до конца.