Омбудсмен Москалькова: теракт в Петербурге не должен остаться безнаказанным

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что теракт в Санкт-Петербурге не должен остаться безнаказанным.
Омбудсмен Москалькова: теракт в Петербурге не должен остаться безнаказанным
  • РИА Новости

«Это — чудовищное преступление, целью которого было запугать наших граждан, не должно остаться безнаказанным», — написала она в Telegram.

Москалькова выразила соболезнования родным и друзьям погибшего и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

В МИД России заявили, что погибший при взрыве в Санкт-Петербурге военкор Владлен Татарский вызывал у киевского режима ненависть, он был опасен для киевских властей и смело шёл до конца.

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