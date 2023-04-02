МЧС: эвакуация шахтёров на шахте «Обуховская», где произошло задымление, завершена

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Эвакуация всех 299 шахтёров после задымления на подстанции на шахте «Обуховская» в Ростовской области завершена.
МЧС: эвакуация шахтёров на шахте «Обуховская», где произошло задымление, завершена
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«В 14:30 завершена была (эвакуация людей)», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время на шахте проводится проливка для охлаждения породы.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что к месту задымления в шахте «Обуховская» направили два отделения горных спасателей.

28 марта сообщалось, что на шахте «Обуховская» произошло обрушение горной породы.

Один рабочий погиб. Ещё двоим потребовалась медицинская помощь.

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