МИД России: судьбу подозреваемого в шпионаже сотрудника WSJ Гершковича определит суд

Судьбу подозреваемого в шпионаже в пользу США сотрудника The Wall Street Journal Эвана Гершковича определит российский суд.

Об этом заявило Министерство иностранных дел России после разговора главы ведомства Сергея Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

«В свете установленных фактов противоправной деятельности гражданина США, о задержании которого американское посольство в Москве было уведомлено в установленном порядке, его дальнейшую судьбу определит суд», — говорится в сообщении министерства.

2 апреля Блинкен позвонил Лаврову, чтобы обсудить ситуацию вокруг задержания в Екатеринбурге Гершковича.

Мужчина был задержан 30 марта по подозрению в шпионаже. По информации ФСБ России, он по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.