РБК: суд приостановил работу англо-американской школы Москвы на 90 суток

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Тушинский районный суд Москвы приостановил работу Англо-американской школы Москвы на 90 суток из-за нарушений требований ведения общеобразовательной деятельности.
РБК: суд приостановил работу англо-американской школы Москвы на 90 суток
  • РИА Новости

«Признать автономную некоммерческую общеобразовательную организацию «Англо-американская школа Москвы» виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 19.20 КоАП России», — цитирует РБК пресс-службу суда.

Отмечается, что деятельность школы приостановлена на 90 суток.

Уточняется, что образовательная организация осуществляла свою деятельность нарушая требования или условия специального разрешения (лицензии).

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