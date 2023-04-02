РБК: суд приостановил работу англо-американской школы Москвы на 90 суток

Тушинский районный суд Москвы приостановил работу Англо-американской школы Москвы на 90 суток из-за нарушений требований ведения общеобразовательной деятельности.

«Признать автономную некоммерческую общеобразовательную организацию «Англо-американская школа Москвы» виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 19.20 КоАП России», — цитирует РБК пресс-службу суда.

Отмечается, что деятельность школы приостановлена на 90 суток.

Уточняется, что образовательная организация осуществляла свою деятельность нарушая требования или условия специального разрешения (лицензии).

Ранее следователи начали проверку сообщений о сексуальном насилии над ребёнком в учебном заведении в Новой Москве.