РБК: суд приостановил работу англо-американской школы Москвы на 90 суток
- РИА Новости
«Признать автономную некоммерческую общеобразовательную организацию «Англо-американская школа Москвы» виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 19.20 КоАП России», — цитирует РБК пресс-службу суда.
Отмечается, что деятельность школы приостановлена на 90 суток.
Уточняется, что образовательная организация осуществляла свою деятельность нарушая требования или условия специального разрешения (лицензии).
Ранее следователи начали проверку сообщений о сексуальном насилии над ребёнком в учебном заведении в Новой Москве.