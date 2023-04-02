Ребёнок утонул в бассейне спорткомплекса на севере Москвы

Ребёнок утонул в бассейне спортивного комплекса на севере Москвы, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России», — цитирует РИА Новости Иванову.

По её словам, следователи на данный момент осматривают записи камер видеонаблюдения, допрашивают сотрудников спортивного комплекса, а также изучают служебные документы.

Ранее СУ СК России по Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту гибели ребёнка, упавшего в заброшенный пожарный резервуар.