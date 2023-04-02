Ребёнок утонул в бассейне спорткомплекса на севере Москвы

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Ребёнок утонул в бассейне спортивного комплекса на севере Москвы, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Ребёнок утонул в бассейне спорткомплекса на севере Москвы
  • Gettyimages.ru
  • © Abraham Sihombing / EyeEm

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России», — цитирует РИА Новости Иванову.

По её словам, следователи на данный момент осматривают записи камер видеонаблюдения, допрашивают сотрудников спортивного комплекса, а также изучают служебные документы.

Ранее СУ СК России по Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту гибели ребёнка, упавшего в заброшенный пожарный резервуар.

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