В Ленобласти возбудили дело после смерти ребёнка в результате падения в пожарный резервуар

СУ СК России по Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту гибели ребёнка, упавшего в заброшенный пожарный резервуар.

Об этом сообщает Newinform.

Как уточняется, инцидент произошёл 27 марта в Выборге. Подросток на Сайменском шоссе услышал крики из пожарного люка и позвал на помощь.

Впоследствии прохожим удалось вытащить из резервуара девятилетнюю девочку, она рассказала, что упала туда вместе с другом 11 лет. Его тело удалось найти только после откачки воды.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 293 УК России (халатность, повлёкшая по неосторожности причинение смерти).

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