Более 200 человек эвакуировали из шахты «Обуховская» в Ростовской области из-за задымления
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
«В шахте «Обуховская» произошло задымление. Эвакуированы более 200 человек», — сообщил собеседник агентства.
На месте горения нет, запущена вентиляционная система.
Ранее сообщалось, что в посёлке Шерловая Гора в Борзинском районе Забайкальского края 16-летний подросток пропал на территории заброшенной угольной шахты.