Более 200 человек эвакуировали из шахты «Обуховская» в Ростовской области из-за задымления

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Задымление произошло в шахте «Обуховская» в Ростовской области, эвакуированы более 200 человек.
Более 200 человек эвакуировали из шахты «Обуховская» в Ростовской области из-за задымления
  • Gettyimages.ru
  • © Tyler Stableford

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

«В шахте «Обуховская» произошло задымление. Эвакуированы более 200 человек», — сообщил собеседник агентства.

На месте горения нет, запущена вентиляционная система.

Ранее сообщалось, что в посёлке Шерловая Гора в Борзинском районе Забайкальского края 16-летний подросток пропал на территории заброшенной угольной шахты.

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