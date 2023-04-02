Более 200 человек эвакуировали из шахты «Обуховская» в Ростовской области из-за задымления

Задымление произошло в шахте «Обуховская» в Ростовской области, эвакуированы более 200 человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

«В шахте «Обуховская» произошло задымление. Эвакуированы более 200 человек», — сообщил собеседник агентства.

На месте горения нет, запущена вентиляционная система.

Ранее сообщалось, что в посёлке Шерловая Гора в Борзинском районе Забайкальского края 16-летний подросток пропал на территории заброшенной угольной шахты.