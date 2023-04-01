Пожар произошёл на территории птицефермы в Брянской области

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Одно из зданий птицефермы загорелось в селе Уручье в Брянской области. В МЧС сообщили, что открытое горение уже ликвидировали. По данным спасателей, в результате пожара есть пострадавший.
Пожар произошёл на территории птицефермы в Брянской области
  • РИА Новости

«Происходило горение в строении на территории птицеводческой фермы», — говорится в заявлении МЧС.

Причина пожара устанавливается.

РБК уточняет, что пожар начался на территории птицефермы «Мираторга».

В пресс-службе компании сообщили, что возгорание произошло на территории одного из корпусов птицеводческого комплекса «БЦ-3».

«То есть это не птицефабрика, а объект выращивания птиц, один из 22 объектов выращивания, один из корпусов», — сказали там.

Ранее сообщалось, что на территории лесного фонда в Оренбургской области объявлен пожароопасный период.

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