В Оренбургской области ввели пожароопасный период на территории лесного фонда

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На территории лесного фонда в Оренбургской области объявлен пожароопасный период.
В Оренбургской области ввели пожароопасный период на территории лесного фонда
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

«Особый режим вводится для сохранения лесных массивов. В степном Оренбуржье леса представляют особую ценность, требуют бережного и осознанного отношения», — заявил губернатор Денис Паслер.

По его словам, к настоящему времени практически завершено формирование лесопожарных бригад, которые помогут в борьбе с возгораниями до наступления холодов.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Подмосковье специалисты пройдут обучение по использованию БПЛА на природных пожарах.

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