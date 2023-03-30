В Оренбургской области ввели пожароопасный период на территории лесного фонда

На территории лесного фонда в Оренбургской области объявлен пожароопасный период.

Об этом сообщает RIA56.

«Особый режим вводится для сохранения лесных массивов. В степном Оренбуржье леса представляют особую ценность, требуют бережного и осознанного отношения», — заявил губернатор Денис Паслер.

По его словам, к настоящему времени практически завершено формирование лесопожарных бригад, которые помогут в борьбе с возгораниями до наступления холодов.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Подмосковье специалисты пройдут обучение по использованию БПЛА на природных пожарах.