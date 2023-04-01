В Новой Москве КамАЗ насмерть сбил девушку

Девушка погибла в Щербинке, переходя дорогу по пешеходному переходу, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Москвы.

«В городе Щербинка 39-летний водитель автомобиля КамАз совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу», — сказано в заявлении.

25-летняя девушка скончалась на месте.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате аварии с участием автобуса на трассе в Новосибирской области возросло до 11.

В Дагестане две женщины погибли в результате наезда автомобиля, за рулём которого находилась 17-летняя девушка.