В Новой Москве КамАЗ насмерть сбил девушку

Короткая ссылка
Девушка погибла в Щербинке, переходя дорогу по пешеходному переходу, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
В Новой Москве КамАЗ насмерть сбил девушку
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Москвы.

«В городе Щербинка 39-летний водитель автомобиля КамАз совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу», — сказано в заявлении.

25-летняя девушка скончалась на месте.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате аварии с участием автобуса на трассе в Новосибирской области возросло до 11.

В Дагестане две женщины погибли в результате наезда автомобиля, за рулём которого находилась 17-летняя девушка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить