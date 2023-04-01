В городе Ефремове Тульской области гражданский беспилотник врезался в дерево

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Гражданский беспилотник врезался в дерево в городе Ефремове Тульской области, сообщает комитет региона по региональной безопасности.
В городе Ефремове Тульской области гражданский беспилотник врезался в дерево

    «1 апреля в Ефремове на дереве был обнаружен беспилотный летательный аппарат. По информации правоохранительных органов, он является гражданским и опасности не представляет», — говорится в сообщении.

    Согласно данным властей, реагирование всех служб было оперативно организовано.

    Владелец аппарата устанавливается.

    Ранее стало известно, что оперативный штаб Челябинской области установил запрет на использование беспилотников в регионе.

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