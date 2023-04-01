В городе Ефремове Тульской области гражданский беспилотник врезался в дерево
«1 апреля в Ефремове на дереве был обнаружен беспилотный летательный аппарат. По информации правоохранительных органов, он является гражданским и опасности не представляет», — говорится в сообщении.
Согласно данным властей, реагирование всех служб было оперативно организовано.
Владелец аппарата устанавливается.
Ранее стало известно, что оперативный штаб Челябинской области установил запрет на использование беспилотников в регионе.