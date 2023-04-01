Полиция Краснодара проверяет сообщения о жестоком обращении с собаками на территории школы

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Полиция Краснодара начала проверку после того, как в интернете появились сообщения о жестоком обращении с собаками на территории местной школы.
Полиция Краснодара проверяет сообщения о жестоком обращении с собаками на территории школы
  • РИА Новости

«В ходе мониторинга сети интернет была выявлена публикация о том, что 29 и 30 марта на территории школы №94 г. Краснодара возможен факт жестокого обращения с собаками. Очевидцы стали свидетелями того, как три собаки мучительно умирают на их глазах. Животные бились в конвульсиях и скулили», — сообщила полиция в Telegram.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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