Полиция Краснодара проверяет сообщения о жестоком обращении с собаками на территории школы

Полиция Краснодара начала проверку после того, как в интернете появились сообщения о жестоком обращении с собаками на территории местной школы.

«В ходе мониторинга сети интернет была выявлена публикация о том, что 29 и 30 марта на территории школы №94 г. Краснодара возможен факт жестокого обращения с собаками. Очевидцы стали свидетелями того, как три собаки мучительно умирают на их глазах. Животные бились в конвульсиях и скулили», — сообщила полиция в Telegram.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Удмуртии ввели штрафы для владельцев домашних животных за нарушения в их содержании.