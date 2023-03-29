В Удмуртии ввели штрафы за нарушения в содержании домашних питомцев

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В Удмуртии ввели штрафы для владельцев домашних животных за нарушения в их содержании.
В Удмуртии ввели штрафы за нарушения в содержании домашних питомцев
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает izh.kp.ru.

Соответствующие изменения внесли депутаты Госсовета. Постановление вступило в силу.

Штрафы предусмотрены в том числе для тех владельцев, кто превысил предельное число питомцев или выгуливал собак вне обозначенных мест.

Также будут оштрафованы те владельцы, чьи питомцы проявили агрессию к другим животным или людям.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что собаки могут распознать своего хозяина даже среди близнецов.

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