В Астрахани стартовал международный мотопробег «Каспий — море дружбы»
- Gettyimages.ru
Участники мотопробега проедут по России, Туркменистану, Ирану, Азербайджану и Казахстану. Завершится он в Дагестане.
По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, идею проведения мотопробега поддержал лично президент России Владимир Путин.
Уточняется, что сам глава региона присоединился к участникам пробега на собственном мотоцикле.
Ранее замдиректора Института океанологии РАН Пётр Завьялов высказался о влиянии глобального потепления на Каспийское море.