В Астрахани стартовал международный мотопробег «Каспий — море дружбы»

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В Астрахани стартовал международный мотопробег «Каспий — море дружбы», который пройдёт по территории пяти прикаспийских государств.
В Астрахани стартовал международный мотопробег «Каспий — море дружбы»
  • Gettyimages.ru

Участники мотопробега проедут по России, Туркменистану, Ирану, Азербайджану и Казахстану. Завершится он в Дагестане.

По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, идею проведения мотопробега поддержал лично президент России Владимир Путин.

Уточняется, что сам глава региона присоединился к участникам пробега на собственном мотоцикле.

Ранее замдиректора Института океанологии РАН Пётр Завьялов высказался о влиянии глобального потепления на Каспийское море.

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