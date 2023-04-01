В Астрахани стартовал международный мотопробег «Каспий — море дружбы», который пройдёт по территории пяти прикаспийских государств.

Участники мотопробега проедут по России, Туркменистану, Ирану, Азербайджану и Казахстану. Завершится он в Дагестане.

По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, идею проведения мотопробега поддержал лично президент России Владимир Путин.

Уточняется, что сам глава региона присоединился к участникам пробега на собственном мотоцикле.

Ранее замдиректора Института океанологии РАН Пётр Завьялов высказался о влиянии глобального потепления на Каспийское море.