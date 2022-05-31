Учёный Завьялов высказался о влиянии глобального потепления на Каспийское море

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Замдиректора Института океанологии РАН Пётр Завьялов высказался о влиянии глобального потепления на Каспийское море.
Учёный Завьялов высказался о влиянии глобального потепления на Каспийское море
  • globallookpress.com
  • © Serguei Fomine

«В силу того, что Каспий — это глубокий водоём и у него есть обширное мелководье на севере, то сценарий с его существенным обмелением нереалистичен. Если коротко, то Каспию ничего не грозит», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его мнению, возможно, что уровень воды будет ходить вверх и вниз на несколько метров, но не более того.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об особенностях глобального потепления.

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