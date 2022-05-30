Вильфанд рассказал об особенностях глобального потепления

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об особенностях глобального потепления.
Вильфанд рассказал об особенностях глобального потепления
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«Глобальное потепление — это очевидный и не оспариваемый уже тренд, связанный с повышением температуры. Больше оно сказывается в зимние месяцы, меньше — в летние. Но вторая важная особенность глобального потепления — увеличивающиеся амплитуды погодных изменений», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, чаще возникают не только периоды жаркой и сухой погоды, но и холодной и дождливой, а количество дней с «нормальной», среднестатистической погодой уменьшается.

«Такая вариабельность погодных характеристик, связанная с глобальным потеплением, касается многого — и волн тепла и холода, и усиления повторяемости шквалистых ветров, и очень интенсивных осадков», — добавил Вильфанд.

Он также отметил, что из-за глобального потепления будут пересмотрены показатели климатических норм.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок в беседе с сайтом «Москва 24» спрогнозировал погоду в июне.

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