Bloomberg: уход западных зерновых трейдеров усилит геополитическое влияние России

Уход западных трейдеров зерна с российского рынка усилит геополитическое влияние России, сообщает агентство Bloomberg.

«Уход Cargill и Viterra оставляет российские запасы зерна в основном в руках отечественных и финансируемых государством компаний, а это означает, что Россия будет контролировать большую часть необходимых доходов», — говорится в материале.

По мнению агентства, подобная ситуация подталкивает государства договариваться о поставках зерна без помощи международных трейдеров, в результате чего рынок продовольствия становится очень важным с точки зрения геополитики.

Ранее сообщалось, что зерновой трейдер Viterra планирует уйти с российского рынка.

До этого появились сообщения о том, что американский трейдер сельскохозяйственной продукции Cargil перестанет экспортировать российское зерно.