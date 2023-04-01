Bloomberg: уход западных зерновых трейдеров усилит геополитическое влияние России
- РИА Новости
«Уход Cargill и Viterra оставляет российские запасы зерна в основном в руках отечественных и финансируемых государством компаний, а это означает, что Россия будет контролировать большую часть необходимых доходов», — говорится в материале.
По мнению агентства, подобная ситуация подталкивает государства договариваться о поставках зерна без помощи международных трейдеров, в результате чего рынок продовольствия становится очень важным с точки зрения геополитики.
Ранее сообщалось, что зерновой трейдер Viterra планирует уйти с российского рынка.
До этого появились сообщения о том, что американский трейдер сельскохозяйственной продукции Cargil перестанет экспортировать российское зерно.