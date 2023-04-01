Bloomberg: уход западных зерновых трейдеров усилит геополитическое влияние России

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Уход западных трейдеров зерна с российского рынка усилит геополитическое влияние России, сообщает агентство Bloomberg.
Bloomberg: уход западных зерновых трейдеров усилит геополитическое влияние России
  • РИА Новости

«Уход Cargill и Viterra оставляет российские запасы зерна в основном в руках отечественных и финансируемых государством компаний, а это означает, что Россия будет контролировать большую часть необходимых доходов», — говорится в материале.

По мнению агентства, подобная ситуация подталкивает государства договариваться о поставках зерна без помощи международных трейдеров, в результате чего рынок продовольствия становится очень важным с точки зрения геополитики.

Ранее сообщалось, что зерновой трейдер Viterra планирует уйти с российского рынка.

До этого появились сообщения о том, что американский трейдер сельскохозяйственной продукции Cargil перестанет экспортировать российское зерно.

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