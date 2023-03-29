Bloomberg: экспортёр зерна Viterra намерен уйти с российского рынка

Зерновой трейдер Viterra планирует уйти с российского рынка, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство пишет, что компания объявит об этом в скором времени.

«В первой половине сезона Viterra и Cargill вошли в шестёрку крупнейших экспортёров российской пшеницы. Российское зерно жизненно важно для мировой торговли зерновыми и обеспечения продовольствием всего мира», — говорится в материале.

Авторы напомнили, что сельскохозяйственная продукция России не находится под санкциями, но торговля затрудняется другими ограничениями, которые были введены против российских банков и государственных компаний.

Также ранее появились сообщения о том, что американский трейдер сельскохозяйственной продукции Cargil перестанет экспортировать российское зерно.